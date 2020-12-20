Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
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Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı

20.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:40
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı

İZMİR'de, salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamadan muaf olan balıkçı esnafı, müşterileri için tezgahlarında taze balık bulundurdu.

İZMİR'de, salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamadan muaf olan balıkçı esnafı, müşterileri için tezgahlarında taze balık bulundurdu. Balıkçılar mevsimi gereği en fazla sarıkanat ile çinekopu kilosu 40-50 lira arasında sattıklarını söyledi.

Balıkçı esnafı, koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Balıkçılar, 10.00-17.00 saatleri arasında tezgahlarını açabildi. Vatandaşların, evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından esnaflar, hafta sonları da tezgahlarında çeşitli türlerdeki balığı hazır ettiler. Hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde balık almak isteyen vatandaşların  Karşıyakalı balıkçı esnafı yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Balıkçı Lokman Hüseyin Uş, "Koronavirüs süreci bize yaradı. Şu an denizcilikte bereketli bir sezonu yaşıyoruz. İşlerimiz de çok iyi. Çinekop, mezgit, kalamar gibi balık çeşitlerini dün çok sattık" dedi.Kendilerinin de balığı çok tükettiğini ifade eden Ercan Eliçiek, "Koronavirüs sürecinde balık tüketilmesi lazım.  Ben balık tükettiğim için bu hastalıktan hiç korkmuyorum. Herkes balık yesin. En sağlıklı şey balık. Bağışıklığı güçlendiyor. Bu aralar sarıkanat ve çinekop çok satılıyor. Kilosu 40-50 TL arası değişiyor" dedi.Kısıtlama gününde balık satın almaya gelen Samet Kayış da şöyle konuştu:

"Taze balığa kısıtlama sürecinde ulaşmak zor. Taze balığa ulaştığımız için memnunuz. Barbun, tekir, çinekop, hamsi, sardalya, kalamar balıklarını aldım".


Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı
Kısıtlamanın son gününde de tezgahlarda balık eksik olmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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