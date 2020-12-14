Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1
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Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1

14.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 08:54
Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ HAFTASONU uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. 

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 oldu. 


Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1
Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1
Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1
Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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