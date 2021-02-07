Kısıtlamalara rağmen meydanlar doldu taştı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'daki kalabalık dikkat çekti. Kısıtlamalara rağmen, alışveriş bahanesiyle kendilerini savundu. Bir vatandaş ise, "Alışveriş bahane, temiz hava şahane" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Gaziosmanpaşa ve Bağcılar meydanlarındaki dikkat çeken kalabalık kameralara yansıdı. Sokaktaki her vatandaşın ise bir bahanesi vardı. Kimisi alışverişe çıktığını, kimisi eczaneye gittiğini, kimisi ise kan vermek için dışarıda olduğunu belirtti. Bazıları ise hava güzel olduğu için evde duramadığını, güneşli havadan yararlanmak için çocuklarını dışarı çıkarmak istediğini söyledi.

KİMİSİ MARKETE, KİMİSİ ECZANEYE…Eşi ve çocuğu ile dışarı çıkan bir vatandaş, "Eşim kan vermek için çıktı. Biz de o sırada çocuklar hava alsın istedik. İnanın evlerde bunaldık. Ama sabırla da bekliyoruz pandeminin bitmesini yapacak bir şey yok" dedi.

Bebeğini dışarıya çıkaran bir çift ise, "Duramadık evlerde. Biraz hava alsın diye bebeği çıkaralım dedik. Hafta içi işten güçten vakit olmuyor. Yasaklar korkutuyor tabi ki ama yapacak bir şey yok. Alışveriş bahanesiyle çocuk hava alsın istedik. Alışveriş tabi ki bahane. Hava almaya çıktık" dedi. Bir vatandaş ise, "Evde duramıyoruz artık. Alışveriş diye çıktık ne yapalım. Çok daraldık. Alışveriş bahane, hava almak şahane" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş