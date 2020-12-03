Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
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Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu

03.12.2020 00:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:39
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen gençler, polise teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Yasaktan haberimiz yoktu. Gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Engin Y., Yunus T. ve Ferhat Ç.'nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi.

GENÇLER, CEZAYI YAZAN POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gençlere 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yedikten sonra ekiplere "Allah razı olsun" diye teşekkür eden gençler, "Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

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Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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