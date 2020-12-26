Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
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Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor

26.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:07

Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda saat 10: 00-17: 00 arasında hizmet verecek olan balıkçı ve balık tezgahları yoğun ilgi görüyor.

Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor

MALATYA - Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda saat 10: 00-17: 00 arasında hizmet verecek olan balıkçı ve balık tezgahları yoğun ilgi görüyor.

Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında açık olacak işletmeler arasında yer alan balıkçılara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Balıkçılar, vatandaşların telefonla verdiği siparişleri evlerine kadar ulaştırıyor.

Balıkçı esnafların olan Mehmet Altıntaş, "Bu bölgede balıkçı yoktu. Biz de yeni açtık. İşyerimizi vatandaşlar ve komşularımız çok beğendi. Bizlere teşekkür ettiler. Vatandaşlar balık için merkeze gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi kendi mahallemizde balıkçı hizmet vermeye başladı memnunuz diyorlar. Burada sıra da beklemek yok. Telefon sipariş hattımız var. Müşterilerimize götürüyoruz onlar memnun oluyorlar. Cuma cumartesi ve Pazar günleri işlerimiz daha çok oluyor. Vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz" şekilde konuştu.

Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor
Balıklarını kısıtlama günlerinde telefonla sipariş alarak satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

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