Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
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Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

19.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:39
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

AKSARAY'ın Eskil ilçesi Çulfa Yaylası'nda yaklaşık 15 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydandan toplandı ve sohbet etti.

AKSARAY'ın Eskil ilçesi Çulfa Yaylası'nda yaklaşık 15 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydandan toplandı ve sohbet etti. Kalabalık, jandarmanın geldiğini görünce dört bir yana kaçıştı. O anlar ise bir iş yerinen güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Olay, öğleden sonra Çulfa Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada oturan yaklaşık 15 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaylada kontrol olmaz düşüncesiyle havanında güneşli olmasını fırsat bilip meydanda toplandı. Grup sohbet ettiği sırada jandarma ekiplerine ait minibüsün geldiğini görünce, dört bir tarafa koşarak kaçtı. Kaçanlardan birisi ise motosikletine binip uzaklaşmak istedi; ancak jandarma yaklaştığı için vazgeçip, oradaki binaya girdi. Kalabalığın kaçma anı bir iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

  


Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada
Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilmi YOL

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