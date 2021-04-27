Kısıtlamada kumar oynayan 12 kişiye 68 bin TL ceza
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Kısıtlamada kumar oynayan 12 kişiye 68 bin TL ceza

Kısıtlamada kumar oynayan 12 kişiye 68 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Halit YILMAZ - Haberler | Güncel

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 12 kişiye, 68 bin 46 TL para cezası uygulandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 12 kişiye, 68 bin 46 TL para cezası uygulandı.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, ışıkları sönük kıraathanenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. Baskında 12 kişi yakalandı.Şüphelilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve kumar oynama gerekçesiyle toplam 68 bin 46 TL ceza kesildi. Kıraathane sahibi hakkında da 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.


Kısıtlamada kumar oynayan 12 kişiye 68 bin TL ceza
Kısıtlamada kumar oynayan 12 kişiye 68 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halit YILMAZ

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