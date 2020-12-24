Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı
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Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

24.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:02
Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü ve arkadaşları aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kilometrelik kovalamaca sonucu kaza yapan sürücü ve arkadaşları aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, 48 EG 806 plakalı otomobili Duaçınarı uygulama noktasında ekipler durdurmak istedi. Duaçınarı uygulama mevkiinden yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda araç, Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi yolunda tarlaya terk edilmiş halde bulundu. Ayrıca araç içinde tütün ürünleri bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi bulmak için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. - BURSA

Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı
Kısıtlamada kovalamaca sonucu kaza yaptı, aracı bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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