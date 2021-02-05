Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi

05.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:44
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor

ÜMRANİYE'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E., kontrol noktasında durmayarak kaçtı.

ÜMRANİYE'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E., kontrol noktasında durmayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Yunus E., uzun süre izin belgesinin olduğunu söyleyerek direndi. Herhangi bir belge ibraz edemediği için 3 bin 469 lira idari para cezası kesilen Yunus E., "Ben günlük 70 liraya çalışıyorum. Şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi.

KOVALAMACANIN SONUNDA YAKALANDI

Olay, dün sabah saat 04.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala 16 RP 430 plakalı otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E. kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Yunus E. otomobiliyle İstiklal Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Yunus E.'nin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yunus E., sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatte sokağa çıktığı için işlem yapmak isteyen polise uzun süre sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğuna dair belgesinin olduğunu iddia ederek, direndi. Ancak herhangi bir belge ibraz edemediği için sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası kesildi.

"ŞİMDİ BU CEZAYI ÖDEMEK İÇİN KAÇ AY ÇALIŞMAM GEREKİYOR"Yunus E., "İnsanlar yanlış anlayacak, bir şeyin olduğu da yok ki. Benim annem var, babam var benim. Ben günlük 70 liraya çalışıyorum, şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi.

Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi
Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada kaçtı, yakalandı; 'Bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:44:15. #1.15#
title