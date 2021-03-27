Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
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Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlamasız cumartesi gününde adım kalacak yer kalmadı.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kısıtlamasız cumartesi gününde adım kalacak yer kalmadı. Korona virüse rağmen adeta adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşlar tedbirlere aldırmadı.

İstanbul'da kısıtlamasız 4. Cumartesinin bitimine saatler kala Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu. Korona virüse aldırmayan vatandaşlar mesafesiz bir şekilde, caddede ilerledi. Aşırı yoğunluğun oluştuğu caddede korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı. Caddede ilerleyen insanların büyük bir çoğunluğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görülürken, kimisinin de maske takmadığı gözlendi.

Yağışlı havanın ardından güzel havayı fırsat bulan vatandaşlar, cadde boyunca adeta insan seli oluşturdu. Kalabalık nedeniyle caddede adeta adım atacak yer kalmadı.

Kalabalık hakkında konuşan Murat Akdağ isimi esnaf, "Kaç gündür havalar soğuktu biliyorsunuz, malumunuz bugün havalar açtıktan sonra. Yarın da sokağa çıkma kısıtlaması var. Gördüğünüz gibi cadde insanları almıyor. Bunun için insanlar son dakikaya kadar bu anı değerlendirmek istiyor. Ama bu şekilde olmaması gerekiyor, insanların sosyal mesafesini koruyup tedbirli bir şekilde sokağa çıkması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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