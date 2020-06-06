Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar

Kovid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının önerisiyle alınan sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Yasak kararının kalkmasıyla 48 saat içinde ne yaşandığı merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, seyahat planı yapanları ve iş yerlerini açmayı planlayan esnafın mağdur olmaması için kararı kaldırdı.

Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar
06.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını dün iptal etti. Sokak yasağının, hafta sonu için seyahat planlayan vatandaşların ve iş yerlerini açmak için hazırlık yapan esnafın mağdur olmaması için kaldırıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

"VİRÜS BİTTİ" ALGISININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENDİ

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla büyükşehirlerden diğer illere geçişlerde yaşanan yoğunluğun da zamana yayılması planlandı. Vaka sayısındaki kısmi artış da göz önüne alınarak toplumda oluşan "virüs bitti" algısının da önüne geçilerek, "virüsün devam ettiği, kural ve tedbirlere uyulmasının önemi" de tekrar hatırlatılmak istendi.

VATANDAŞLARDAN CİMER'E MESAJ TRAFİĞİ

Hürriyet'in haberine göre, genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.

Yine 1 Haziran'da tekrar hizmete başlayan restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin de hafta sonunda yasak olmayacağını planlayarak ürün ve malzeme aldığı, yasak durumunda alınan bu ürünlerin bozulmasıyla oluşacak mağduriyetler de gündeme geldi.

Sosyal ve ekonomik olarak oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için çözüm yolları arandı.

ERDOĞAN YASAK KARARINI KALDIRDI

Sokağa çıkma yasağının kapsayan genelgenin bu yönde esnetilmesi ele alındı. Ancak bundan da vazgeçildi. Sosyal medyada gündem olan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğlene doğru yasağı iptal ettiğini açıklarken, yasak tedbirinin Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasını iptal kararını Twitter hesabından şunları paylaştı: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı.

2.5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım.

Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Son Dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Adnan Menderes Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 09:21:53. #1.14#
title