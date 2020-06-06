Kısıtlama kararı böyle kalktı! İşte olayın perde arkasında yaşananlar Kovid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının önerisiyle alınan sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kaldırıldı. Yasak kararının kalkmasıyla 48 saat içinde ne yaşandığı merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, seyahat planı yapanları ve iş yerlerini açmayı planlayan esnafın mağdur olmaması için kararı kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gece 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını dün iptal etti. Sokak yasağının, hafta sonu için seyahat planlayan vatandaşların ve iş yerlerini açmak için hazırlık yapan esnafın mağdur olmaması için kaldırıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış dolayısıyla önceki gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili tavsiye kararını iletti. Bunun ardından İçişleri Bakanlığı gece yarısı bir genelge hazırlayarak yayımladı. Yasakla, hareketliliğin en fazla olduğu hafta sonu insanların toplu olarak cadde, sokak, sahil, parklara inmelerin önüne geçilmesi hedeflendi.

"VİRÜS BİTTİ" ALGISININ ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENDİ

Ayrıca seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla büyükşehirlerden diğer illere geçişlerde yaşanan yoğunluğun da zamana yayılması planlandı. Vaka sayısındaki kısmi artış da göz önüne alınarak toplumda oluşan "virüs bitti" algısının da önüne geçilerek, "virüsün devam ettiği, kural ve tedbirlere uyulmasının önemi" de tekrar hatırlatılmak istendi.

VATANDAŞLARDAN CİMER'E MESAJ TRAFİĞİ

Hürriyet'in haberine göre, genelgenin açıklanmasının ardından CİMER ve sosyal medya üzerinden esnaf ve vatandaşlar yoğun bir mesaj trafiği başlattı. Başta uçak olmak üzere, yüksek hızlı tren ve otobüslerle yolculuk yapmak için on binlerce kişinin hafta sonuna bilet aldığı, tatil beldelerinde rezervasyonlar yaptığı belirlendi. Yasak nedeniyle bu kişilerin mağduriyeti ortaya çıktı.

Yine 1 Haziran'da tekrar hizmete başlayan restoran, lokanta, kafe gibi işletmelerin de hafta sonunda yasak olmayacağını planlayarak ürün ve malzeme aldığı, yasak durumunda alınan bu ürünlerin bozulmasıyla oluşacak mağduriyetler de gündeme geldi.

Sosyal ve ekonomik olarak oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek için çözüm yolları arandı.

ERDOĞAN YASAK KARARINI KALDIRDI

Sokağa çıkma yasağının kapsayan genelgenin bu yönde esnetilmesi ele alındı. Ancak bundan da vazgeçildi. Sosyal medyada gündem olan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğlene doğru yasağı iptal ettiğini açıklarken, yasak tedbirinin Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle alındığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasını iptal kararını Twitter hesabından şunları paylaştı: "Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı.

2.5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım.

Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."