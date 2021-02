Kişisel Gelişim Uzmanı Fatih Boyacı ilişki ve evlilikte mutluluğun sırlarından söz etti

İlişkiler ya da evliliklerde yapılan yanlışlar nedir?

İnsanlar ilişki başladıktan bir süre sonra güçlü bir şekilde ve yoğun enerji harcayarak birbirlerini değiştirmeye çalışırlar. Bu her iki taraf içinde yorucudur ve kimseye fayda sağlamaz, sadece yok eder. İlişki yaşadığımız kişiyi olduğu gibi kabul edebilmemiz çok önemli, değiştirmeye çalışmak sadece yanılgıdır ve sorunlar yaratır.

İlişki de en önemli kavramlar nelerdir?

Onurlandırmak, güvenmek, izin vermek, şükran duymak ve savunmasızlık. Bizler ilişkilerimiz da fazlası ile kontrolcüyüz ve yönetmeye çalışıyoruz, bunlar olumlu sonuçlar doğurmuyor. Sevgi, saygı ve anlayış ile yaklaşırsak ilişkilerimiz harikulade bir hal alır ve iki tarafta hem kendinden, hem ilişkiden hem de yaşamdan maksimum oranda zevk alır.

Evlilik ya da ilişkilerdeki sorunlar çözümlenebilir mi?

Her iki tarafta ilişkiyi ya da evliliği devam ettirmek, sorunları çözmek istiyorlarsa eğer, sanıldığından çok kolaydır ilişkide ki sorunları çözmek ve ilişkilerimizi toparlayıp çok mutlu olmak. İlişki de sorunları çözmenin zor olduğuna dair yaygın bir inanış var, bu gerçek değildir.

Ayrılmak ya da boşanmak çözüm de değildir. Bir sorunla karşı karşıya isek, o sorunun neden meydana geldiğine bakmalıyız, önce kendi içimize dönmeliyiz ve kendimize bakmalıyız, biz o sorunu neden yarattığımızı fark eder değiştirirsek eğer, ilişkimiz de hızlıca ve çok kolay şekilde değişmeye, güzelleşmeye ve hiç olmadığı kadar güzel olmaya başlar.

İlişki de en önemli ve en temel kural nedir?

Kendimiz olmak. Bu hayatta her şeyin başını çeken sırdır. Konu her ne olursa olsun, eğer biz kendimiz olursak, yaşamımız da her şeyi değiştirebilir ve güzelleştirebiliriz.