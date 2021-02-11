Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon
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Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon

11.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:23
Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon

ARDAHAN'da, kış dolayısıyla evlerin boşaltıldığı yaylada, terör örgütlerinin kullanmasını engellemek için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

ARDAHAN'da, kış dolayısıyla evlerin boşaltıldığı yaylada, terör örgütlerinin kullanmasını engellemek için jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Yayladaki evler, 285 komandonun katıldığı operasyonda, didik didik arandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış mevsiminde boşaltılan yayla evlerinin terör örgütlerince kullanımını engellemek için operasyon düzenledi. Yayla evleri, 285 komandonun katıldığı operasyonda tek tek arandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ardahan Jandarma Komutanlığı bünyesinde konuşlu bulunan Komando timlerimizce, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte boşaltılan yayla evlerinin örgüt mensupları tarafından kullanılmasının engellenmesi, vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile emniyet ve asayişinin sağlanması, bölücü terör örgütünün bölgemizde faaliyet göstermesine engel olmak ve teröristleri arayıp bulmak ve yok etmek amacıyla kış şartlarında 285 personelimizin katılımı ile 56 operasyonel faaliyet icra edilmiştir" denildi. 


Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon
Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon
Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon
Kışın evlerin boşaltıldığı yaylada, komandolardan operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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