Kış türlüsü nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kış türlüsü nasıl yapılır? Kış türlüsü malzemeleri!

Sebzenin ve etin bir arada olduğu, her yörede pişen Kış türlüsü nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kış türlüsü nasıl yapılır? Kış türlüsü malzemeleri!

Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 Şubat tarihinde yayınlanan bölümünde Kış türlüsü yapıldı. Peki, Kış türlüsü nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kış türlüsü nasıl yapılır? Kış türlüsü malzemeleri!

GELİNİM MUTFAKTA KIŞ TÜRLÜSÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

120 gram kuzu eti,

10 adet arpacık soğan,

2 diş sarımsak,

3 yemek kaşığı zeytinyağı,

2 yemek kaşığı tereyağı,

1 adet patates,

1 adet kereviz,

2 adet kereviz sapı,

1 adet pırasa,

1 adet yeşil biber,

5 adet mini havuç,

5 yemek kaşığı nohut,

1 buçuk su bardağı su

Kış türlüsü yapılışı;

Küçük küp doğradığınız soğanı ve ikiye böldüğünüz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kabuklarını soyduğunuz ve büyük dilimler halinde doğradığınız kerevizi ve havucu etlerin üzerine ekleyin.

Sonra sırasıyla alacalı soyup iri doğradığınız patlıcanı, pırasayı, patatesi ve salçayı ekleyip iyice kavurun.

İri doğradığınız biberleri ve ıspanak köklerini ekleyin ve ağzı kapalı olarak yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.