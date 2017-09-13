Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, "Sorun yaşandıktan sonra çözüm bulmak yerine sorun yaşanmadan, daha piyasaya çıkmadan gerekli önlemleri almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlık olarak bu konuda prensibimiz güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans." dedi.



Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kırtasiye ve Okul Malzemeleri Güvenliği Paneli"nde, kırtasiye ve okul alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, panelde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak öncelikle tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak adına adımlar attıklarını anlattı.



İlgili kanundaki bütün hükümlerin, her alanda tüketiciyi korumayı amaçladığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Diğer amacımız da tüketicilerimizin sağlık ve güvenliğini korumak. Elbette bu üçlü sac ayağı diyebileceğimiz bir konu. Medyadan takip ediyorsunuzdur, çeşitli bakanlıklarımızın çeşitli ürünlerin tağşiş edilmiş, standardına aykırı ürünler olduğu yönünde paylaşımlar oluyor, 'şu ürünlere yaklaşmayın' gibisinden. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ürün grupları bakanlığımızın sorumluluğu altında. Bu ürünlerle ilgili denetim ve düzenlemeleri biz yapıyoruz. Çoğumuz sorgulamıyoruz; 'bu ürün güvenli midir değil midir' diye. Bu noktada, biz bakanlık olarak gerçekten bu konuyu görevin de dışında bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yüzden sorun yaşandıktan sonra çözüm bulmak yerine sorun yaşanmadan, daha piyasaya çıkmadan gerekli önlemleri almak için elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Bakanlık olarak bu konuda prensibimiz güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans."



Denetimler sürüyor



Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ise bakanlığın okul ve kırtasiye ürünleriyle ilgili Temmuz ayından itibaren denetimlere başladığını belirterek, "Raf denetimlerimize Ağustos ayı itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Özellikle üreticilerin ithalatçıların çok yoğun olarak bulunduğu illerle başladık ve Eylül ayı içerisinde de tüm Türkiye genelinde denetimlerimiz devam ediyor." dedi.



Kırtasiye malzemelerinde kimyasal olarak azo boyarlara, fitalatlara ve ağır metallere baktıklarını anlatan Karaaslan, şöyle devam etti:



"Azo boyar dediğimiz kanserojen maddelerle ilgili olarak özellikle tekstil ve deri ürünlerinde kontrollerimizi yapıyoruz. Fitalat, lastiği esnetmek için kullanılan son derece zararlı bir kimyasal. Bütün kırtasiye ürünlerinde fitalat kontrolü yapıyoruz ve en fazla bulduğumuz uygunsuzluk da fitalat yönünden çıkıyor. Bunun dışında ağır maddeler var, toksik maddeler, iç organlarda biriken birtakım maddeler. Bunları da kontrol ediyoruz."