Kırşehirli şehit son yolculuğuna uğurlanacak

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur'un Medetsiz köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur'un Medetsiz köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, öğle namazını müteakip Medetsiz Köyü Cami'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı