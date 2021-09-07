Kırşehir'li abdallar: "Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi"
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Kırşehir'li abdallar: "Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi"

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Güncel

Kırşehir'li abdallar: "Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi" Abdallardan, destek teşekkürü Kırşehir'de bir grup abdal, Cacabey Meydanında düzenlediği basın açıklamasıyla devletten aldıkları pandemi desteği için teşekkür etti.

Kırşehir'li abdallar: "Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi"

Abdallardan, destek teşekkürü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir grup abdal, Cacabey Meydanında düzenlediği basın açıklamasıyla devletten aldıkları pandemi desteği için teşekkür etti.

Cacabey Meydanında toplanan ve Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu adına açıklamada bulunan 'Garip Hüseyin' lakaplı Hüseyin Çakıcı, pandemi sürecinden en çok etkilenenlerinin müzisyenler olduğunu söyledi. Çakıcı; "Pandemi dolayısıyla ülkemiz ve dünya zor bir sınavdan geçti. Biz müzisyenler ise en büyük darbeyi aldık. Müziğimizi icra edemedik. Sadece müzik yaptığımız ve başka işimiz de olmadığı için çoğu arkadaşımız bu süreçte intihar etti" dedi. Sanatçılara 'Müzik Susmasın' projesi ile destek verildiğini de aktaran Çakıcı, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, belediye başkanları, gurbetçiler ve duyarlı insanlar bizlere yardımlarda bulundu. Hepsinden Allah razı olsun. Yapılan 'Müzik Susmasın' projesi ile destek sunuldu. Hepsine teşekkür ediyoruz "diye konuştu.

Basın açıklamasında abdal gurubu ise Kırşehir MÜZSAN Temsilciliği adına pankart açtı.

Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'
Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'
Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'
Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'
Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'
Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'
Kırşehir'li abdallar: 'Pandemi sürecinde işsiz kaldık ama devlet destekledi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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