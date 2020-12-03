Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

03.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:01
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık yöntemle aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.  


Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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