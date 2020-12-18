Kırşehir'li radyo spikeri, bozlak türküleri ile sanatçılardan canlı performans alıyor
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Kırşehir'li radyo spikeri, bozlak türküleri ile sanatçılardan canlı performans alıyor

18.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:13
Kırşehir'li radyo spikeri, bozlak türküleri ile sanatçılardan canlı performans alıyor

Radyo Spikeri Hakan Fatih Mert, Kırşehir merkezli yaptığı canlı yayınlarda ulusal sanatçılardan Neşet Ertaş türkülerini canlı performans alıyor.

Radyo Spikeri Hakan Fatih Mert, Kırşehir merkezli yaptığı canlı yayınlarda ulusal sanatçılardan Neşet Ertaş türkülerini canlı performans alıyor.

Hafta içi her gün 30 dakika yapılan programda pop, arabesk, fantazi söyleyen sanatçılardan Neşet Ertaş'ın türkülerinden oluşan canlı performanslarla sohbet eden radyo programcısı Mert, Kırşehir'de de bir ilki alanında hayata geçirdi.

Pr şirketleri üzerinden sanatçılarla yapılan bağlantılara bu hafta Ceren Gündoğdu (Pop), Seher Çelik (Pop), Yılmaz Zeyrek (Türkü), Yücel Uçar (Pop), Nehir Başterzi (Pop), Emrah Bilici (Fantazi Türkü), canlı yayına katılarak Neşet Ertaş türkülerini seslendirdi.

Radyo Programcılığının gelişen teknoloji ile birlikte kullanılmasının ve insanların düşünceleri aktarmanın önemli olduğunu belirten Mert, "Radyo yayıncılığının teknolojiye yenik düşmemesi için dikkat çekmek istiyorum. Radyolar hayatımızın her alanında var. İnsanların otomobillerinde seyir halinde iken arayıp türkü istemeleri beni mutlu ediyor. İnsanın dinlendiğini bilmesi ve bu noktada geri dönüşler alması hoş bir şey" dedi.

30 dakikalık programla istenilen hedefe ulaştığını anlatan Mert, "Program süresinin 30 dakika ile sınırlı olması Kırşehirlilerin ekranlardan izlediği sanatçılara ulaşması adına da çok önemli, sanatçılar hayatının önemli kesitlerini ve hit parçalarının çıkış hikayelerini anlatırken bozlak eserleri de seslendiriyorlar. Şehrimizin bilinmesi açısından da önemli buluyorum" diye konuştu.

Bu hafta ise yayına Mert Ali İçelli, Ersan Er, Deniz Derin, Çağla Şola, Cem Şahan, Ezgi Kızıloğlu çıkacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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