Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut : "Vatandaşta, omicron varyantı grip gibi atlatılıyor algısı var"

KIRŞEHİR Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, omicron varyantı karşısında vatandaşta 'gribal enfeksiyon gibi atlatılıyor' algısının olduğunu ancak yoğun bakım ünitelerinin ise aşısızlarla dolu olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, "Aşılamada Kırşehir en başından bu yana iyi düzeyde toplamda Biontech aşı düzeyimiz 310 bin, Sinovac 140 bin civarında. Bu rakamlar 1,2 ve 3 doz aşı için geçerli. Turkovac aşı ise yeni çıktığı için Biontech ve Sinovac sayılılarını bulmamız biraz zaman alacak. Bir çok kişide ise yüzde 90 oranında ilk doz aşı olundu. Hatırlatma dozları gelen vatandaşlar Turkovac tercih ediyor. Kısa sürede ise 700 gibi bir sayıya ulaştık" dedi.

Aşı olmayanlara aşı tavsiyesinde bulunan İl Müdürü Bulut; "Aşılarınızı geciktirmeden olun. Omicron varyantı hızlı şekilde yayılıyor. Vatandaş da gribal enfeksiyon gibi atlıyor algısı var olsa da özellikle 65 yaş üstü hastalar ve bağışıklık sistemiyle ilgili herhangi bir rahatsızlığı olan vatandaşlarda süreç ağır seyrediyor. Kendimizi ve yaşlılarımızı korumak için aşıların olunması gerekir. Bireysel aşıdan ziyade toplum bağışıklığı diye söylediğimiz bir konu var. Toplum bağışıklığında kedimizi değil etrafımızdaki herkesi de korumuş oluyoruz. Şiddetle aşı tavsiye ediyoruz. Yoğun Bakım hastalarının tamamı ya eksik aşılı yada hiç aşı olmayanlar" diye konuştu.