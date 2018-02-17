Kırşehir Eskrim İl Birinciliği Müsabakaları
Kırşehir Okullar Arası Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Eskrim İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Kırşehir Okullar Arası Gençler, Yıldızlar ve Küçükler Eskrim İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Okul sporları faaliyet programında yer alan müsabakalar, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda yapıldı.
Zorlu mücadelelerin sergilendiği müsabakalarda, küçük kızlar kategorisinde Cemre Kılınç, küçük erkeklerde ise Kaan Çiçek birinci oldu.
Yıldız kızlarda Damla Kartal, yıldız erkeklerde Bayram Bitigen, genç kızlarda Sabiha Alkış ve genç erkeklerde Süleyman Özler birinciliği elde etti.
Dereceye giren sporcular, madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerden aldı.