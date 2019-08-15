Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

15.08.2019 12:23
Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Kayseri'ye seyreden Ekrem Arslan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mucur ilçesine bağlı Obruk köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, Mucur Devlet Hastanesi ile Kırşehir Ahi Evran Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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