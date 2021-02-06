Kırşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
06.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:08
TUTUKLANDIKırşehir'in Akpınar ilçesinde, tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı, 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Zafer Kaplan, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, tartıştığı 24 yıllık eşi İkram Kaplan'ı, 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Zafer Kaplan, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Zafer Kaplan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR