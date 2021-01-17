Kırşehir'de, 'sahte altın' dolandırıcısı tutuklandı

KIRŞEHİR'de, şehir dışından getirdiği sahte altınları kuyumcuda bozdurmak isterken suçüstü yakalanan H.B. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir'e, şehir dışından gelen H.B., yanında getirdiği sahte 'Ata lira'lardan bir kısmını iki kuyumcuya 15 bin TL karşılığında sattı. H.B., geriye kalan sahte altınları satmak için de başka bir kuyumcuya girdi. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, H.B'yi oyalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.B'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramsında çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 'dolandırıcılık' suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR