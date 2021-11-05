Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ile eşi yaşamını yitirdi.
Ömer Yıldız (58) idaresindeki 34 VG 8501 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Çayağzı köyü yakınlarındaki kavşakta B.Ö'nün kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki eşi Yurdagül Yıldız (57), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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