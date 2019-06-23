Kırşehir'de iş kazası: 1 yaralı

Kırşehir'de inşaatta meydana gelen iş kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Bağbaşı Mahallesi'nde apartman inşaatında çalışan Afganistan uyruklu Amir Hüseyin (20), binanın 3. katında duvar kalıplarını yerleştirirken, dengesini kaybederek düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, Hüseyin'in ağır yaralandığı belirlendi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin, kafa tasında ve bacaklarında kırıklar olduğu, tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA