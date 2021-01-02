Kırşehir'de iki sevgilinin cesedi toprağa gömülü bulundu
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Kırşehir'de iki sevgilinin cesedi toprağa gömülü bulundu

02.01.2021 18:05 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:09
Kırşehir'de iki sevgilinin cesedi toprağa gömülü bulundu

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp, dağlık arazide toprağa gömülmüş cesetleri bulundu.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp, dağlık arazide toprağa gömülmüş cesetleri bulundu.

İlçe merkezinde sevgilisi Vildan İnce ile birlikte yaşadığı belirtilen Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan İnce'nin ilçeye bağlı Bayramözü köyünde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine jandarma, köyde çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Vildan İnce'nin de kayıp olduğu belirlendi. Jandarmanın araştırmaları sonucunda Osman Çelik ve Vildan İnce'nin cesetleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülmüş bulundu. Çelik ve İnce'nin tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlendi. Genç sevgililerin cesetleri, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltıa alındığı belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.FOTOĞAFLI


Kırşehir'de iki sevgilinin cesedi toprağa gömülü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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