Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş (18), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mucur ilçesi Kurugöl Köyü'nde meydana geldi. Elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş, elektrik direğinde yaşanan arıza nedeniyle köye geldi. Elektrik direğine çıkan Aktaş, tamir yaptığı sırada akıma kapıldı. Bir süre direkte asılı kalan Aktaş, Mucur Belediyesi itfaiye ekibince bulunduğu yerden alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yıldız