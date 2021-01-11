Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

11.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş (18), hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş (18), hayatını kaybetti.  

Olay, akşam saatlerinde Mucur ilçesi Kurugöl Köyü'nde meydana geldi. Elektrik şirketinde çalışan Kerem Aktaş, elektrik direğinde yaşanan arıza nedeniyle köye geldi. Elektrik direğine çıkan Aktaş, tamir yaptığı sırada akıma kapıldı. Bir süre direkte asılı kalan Aktaş, Mucur Belediyesi itfaiye ekibince bulunduğu yerden alındı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, elektrik akımına kapılan Kerem Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kırşehir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yıldız

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