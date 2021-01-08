Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı (2)
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı (2)

08.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:19
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDIKırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 24 kişiden 8 tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 24 kişiden 8 tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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