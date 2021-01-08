Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

08.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:16
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.  

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Irak uyruklu 24 kişinin DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgesindeki kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi. 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Evde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.  


Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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