Kırşehir'de cilt hastalıklarının tedavisinde PUVA cihazı kullanılmaya başlandı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cilt hastalıkları tedavisinde kullanılacak yeni cihazın hizmete girdiği bildirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde cilt hastalıkları tedavisinde kullanılacak yeni cihazın hizmete girdiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılan "Psoralen Ultraviolet A (PUVA)" cihazının Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde hizmete girdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Elmas, cihazın sedef hastalığı, alaca hastalığı, yaygın saçkıran, kronik kaşıntı ve deri lenfomaları başta olmak üzere birçok deri hastalığında kullanılabilen ve halk arasında ışık tedavisi olarak bilinen fototerapi ünitesi olduğunu vurgulayarak, ortalama tedavi süresinin 2-3 seans olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut da, cihazın bir çok deri hastalığının tedavisinde kullanıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu cihaz sayesinde tedavi için il dışına giden vatandaşlarımız artık il dışına gitmeden hastanemizde tedavi olabileceklerdir. Bu cihazın kullandığı hastalık grubu genelde uzun dönem tedavi gerektirdiği için, hastalarımız her seans için il dışına gitmek zorunda kalıyordu. Hedefimiz vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmektir, hastanemize yeni alınan bu cihazların devamı gelecektir. Hastanemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA