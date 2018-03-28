Kırşehir'de Biyogaz Tesisi İnşaatı Başladı

Kırşehir'de, biyogaz tesisi yapılması planlanan alanda inşaat çalışmasının başladığı bildirildi.

Kırşehir Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Özel İdare Dış İlişkiler Müdürü Osman Torun başkanlığındaki bir heyetin merkeze bağlı Körpınar mevkisindeki biyogaz tesisi inşaat alanında incelemede bulunduğu ifade edildi.

Biyogaz Tesisi Projesi'nin kısa süre önce hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, yaklaşık 19 bin metrekarelik alana yapılacak olan tesisle ilgili inşaat sözleşmesinin imzalandığı hatırlatıldı.

Sözleşmenin ardından yüklenici firmanın inşaat çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşmenin inşaat yapım ve tesisi faaliyete alma süresi mücbir sebepler dışında sözleşme imza tarihinden itibaren 720 gün olarak belirlendi. Bu amaç doğrultusunda yüklenici firma gerekli yasal ön izinler ve şartları yerine getirerek mart ayının ilk haftasından itibaren arazide inşaat çalışmalarına başladı. Ağustos ayına kadar yüklenici firma inşaat işlemlerini bitirmeyi planlamaktadır."