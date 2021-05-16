Kırşehir'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kırşehir'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kırşehir'de bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Medrese Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki bir apartmanda ikamet eden bazı kişilerin testlerinde mutant Kovid-19 virüsü tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerle bayramlaşmadan kaynaklı çok sayıda temaslının bulunduğu aktarılan açıklamada, "Salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bahse konu apartmanda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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