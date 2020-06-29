Kırsal kalkınma toplantısı yapıldı
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Kırsal kalkınma toplantısı yapıldı

Kırsal Kalkınma toplantısı geçtiğimiz hafta Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapıldı.

Kırsal kalkınma toplantısı yapıldı
29.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:25

Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ve akıllı tarım uygulamaları hakkında yapılan toplantıya Hatay Büyükşehir Belediyesine Kırsal Kalkınma projesinde danışmanlık veren TABİT yöneticisi Coşkun Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediyesine Kırsal Kalkınma proje ekibi Burçak Arslan ÇELİKTAŞ ve Turgut KIRGIZ, İlçe Tarım Müdürü Soner Kıymacı, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan, CHP Dörtyol İlçe Başkanı Gökhan Özer, Kaymakamlık Koordinatörü Sait Uyar, Dörtyol Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Hacı İbrahim Seçer, Dörtyol Belediye Meclis Üyelerinden bazıları, Zirai İlaç Bayileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri ve Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkında toplantıda Hatay ilinin tarımsal ürün deseni hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Ürün deseninin diğer bölgelerden daha çeşitli olduğu ve ona göre farklılıkları ele alındı.

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması – Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması – Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması – Soğuk hava deposu – Çelik silo – Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması – Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera – Yenilenebilir enerji üretim tesisleri – Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve Kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, el sanatları ve katma değer ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırım konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: Bültenler

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