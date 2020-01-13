Kırmızılı kadın
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Kırmızılı kadın

Girne Rocks Hotel'de sahneye çıkan Deniz Seki kırmızı kıyafeti ile dikkat çekti. Kırmızı renk kıyafet giymeyi çok sevdiğini belirten sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında sanatçı arkadaşı Emel Müftüoğlu'da vardı.

13.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:23
Kırmızılı kadın

yeni yılın ilk konserinde Kıbrıs'ta Rocks Hotel'de sahneye çıktı.

Sanatçıyı dinlemeye gelenlerden biri de yakın arkadaşı idi. Sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki kırmızı renk elbisesi ile de dikkat çekti. Kırmızı renk kıyafetleri çok sevdiğini ve sık sık kırmızı renkler tercih ettiğini belirten sanatçı "Kırmızı rengi çok severim. Bana göre sahneye de en çok bu renk yakışıyor" dedi. Önü transparan üzerine işlemeli minili kıyafeti beğeni toplayan sanatçı sahnede şarkı söylerken oldukça keyifli bir gece geçirdi. Bundan öncekikonserinde sahneden düşerek ciddi bir kaza geçiren ve büyük bir tehlike atlatan Deniz SekiKıbrıs konserinde daha temkinli davranmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler
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