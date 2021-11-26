Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kırmızı Oda bugün var mı? Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda yeni bölümü bugün mü?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8 'de yayınlanıyor.

BUGÜN KIRMIZI ODA VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda bugün var. Saat 20:00'da TV8'de başlayacak. Fakat öncesinde O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü olduğundan izleyiciler Kırmızı Oda yok mu diye merak etmişti.

Dediğimiz gibi yeni bölümü saat 20:00 'da başlayacaktır.

26 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 - O Ses Türkiye

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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