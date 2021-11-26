Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda her Cuma günü ekranlara geliyor. Bugün O Ses Türkiye Masterchef özel programı yayınlanınca izleyiciler, Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Detaylar sizlerle...
Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kırmızı Oda bugün var mı? Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda yeni bölümü bugün mü?
Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8 'de yayınlanıyor.
Kırmızı Oda bugün var. Saat 20:00'da TV8'de başlayacak. Fakat öncesinde O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü olduğundan izleyiciler Kırmızı Oda yok mu diye merak etmişti.
Dediğimiz gibi yeni bölümü saat 20:00 'da başlayacaktır.
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 - O Ses Türkiye
20:00 - Kırmızı Oda
00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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