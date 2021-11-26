Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
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Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Kırmızı Oda her Cuma günü ekranlara geliyor. Bugün O Ses Türkiye Masterchef özel programı yayınlanınca izleyiciler, Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Detaylar sizlerle...

Kırmızı Oda yok mu, ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda yeni bölümü saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kırmızı Oda bugün var mı? Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda yeni bölümü bugün mü?

Kırmızı Oda her Cuma günü saat 20:00 'da TV8 'de yayınlanıyor.

Kırmızı Oda bugün var. Saat 20:00'da TV8'de başlayacak. Fakat öncesinde O Ses Türkiye Masterchef özel bölümü olduğundan izleyiciler Kırmızı Oda yok mu diye merak etmişti.

Dediğimiz gibi yeni bölümü saat 20:00 'da başlayacaktır.

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 - O Ses Türkiye

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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