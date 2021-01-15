Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!
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Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

15.01.2021 08:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:54
Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda yeni bölüm izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda son bölüm özeti!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 19. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik) aile evinde yaşanan korkunç trajedinin devamını Doktor Hanım'la paylaşırken; Can'ın kendisine karşı anlayışlı tutumundan da sevgiyle bahseder. Doktor Ayşe, bu kez dertleşmek için Doktor Hanım'ın kapısını çalar ve babası Erhan'ın (Erdinç Gülener) alkol probleminin evinde yarattığı huzursuzluktan ötürü dedesi (Köksal Engür) ve anneannesinin (Hikmet Körmükçü) yanına taşınmalarını ilk kez anlatır. Doktor Hanım, yaşadığı tacizi anlatan Kumru'ya (Aslıhan Gürbüz) destek olurken; Kumru ise kumar borcu yüzünden kendisine hayatını mahveden bir gece yaşatan Yavuz'un (Bora Koçak) peşine düşer.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM İZLE!

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