Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırmızı Oda yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza'nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman'ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır. Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya'nın Doktor Hanım'a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda 16. yeni bölüm fragmanı son bölümün yayımlanır yayımlanmaz haberimizde olacaktır. . Peki, 16. bölümde neler olacak?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan