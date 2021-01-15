Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek adı ne? Bora Koçak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek adı ne? Bora Koçak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

15.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:27
Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek adı ne? Bora Koçak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV8'in sevilen dizilerinden Kırmızı Oda, her hafta yeni karakterlerin psikolojik dramlarını izleyicilerini konuk ediyor. Bu hafta, Doktor Hanım, Kumru karakterini kırmızı odada ağırlıyor. Kumru'nun eski sevgilisi Yavuz sosyal medyada çok merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek adı ne? Bora Koçak kimdir, kaç yaşında?

TV8'in bu sezon en çok izlenen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, her hafta başka bir karakterin dramatik hikayesiyle seyircilerle buluşuyor. Psikolojik Dram türündeki Kırmızı Oda dizisi, Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlamadır. Baş rolünde Binnur Kaya'yı gördüğümüz Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni ve ünlü oyuncuları konuk etmektedir. Kırmızı Oda geçen hafta ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ü konuk etti. Kırmızı Oda Kumru karakteriyle diziye Aslından Gürbüz girdi. Kumru'nun geçmişinin en büyük yarası Yavuz ise çok merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Yavuz kimdir? Kırmızı Oda Yavuz gerçek adı ne? Bora Koçak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

KIRMIZI ODA YAVUZ BORA KOÇAK KİMDİR?

Bora Koçak, Marmara Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Fakültesi'nde okumuştur.İngiltere'de Aspect Bournemouth Üniversitesi, İşletme, Pazarlama ve Muhasebe Bölümü'nde de eğitim almıştır. Bora Koçak, oyunculuğa olan ilgisini İngiltere'de keşfetti ve Bournemouth Üniversitesi Sanat Enstitüsü'nde Tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. Türkiye'ye döndüğünde ilk oyunculuk deneyimini Sakarya Fırat dizisinde Muharrem rolünde oynadı.

Özgü Namal ve Mustafa Üstündağ gibi ünlü isimlerle birlikte Merhamet dizisinde de çalışma fırsatı buldu. İlk film deneyimini Uzun Hikâye ile yaptı. Bu filmde Kara Turan karakteri ile oyunculuğunu gösterdi. k Bora Koçak, Altınsoylar dizisi ile tekrar televizyon izleyicisine yakınlaştı. Altınsoylar'ın eğlenceli tasarımı zengin personelin ilgisini çekti. Şebnem Bozoklu, Bennu Yıldırımlar, Cihat Tamerem, Birsen Dürülü ve Hayko Cepkin'in dev kadrosunda yer aldı.

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