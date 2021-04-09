Kırmızı Oda Vahit Bey kimdir? Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini canlandıran Uğur Yücel kimdir?

Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini Uğur Yücel canlandıracak. 32. bölümde diziye dahil olacak olan usta oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak. Kırmızı Oda Vahit Bey kimdir? Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini canlandıran Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel filmleri nelerdir? Uğur Yücel hayatı ve biyografisi nedir?

Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini Uğur Yücel canlandıracak. 32. bölümde diziye dahil olacak olan usta oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak. Kırmızı Oda Vahit Bey kimdir? Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini canlandıran Uğur Yücel kimdir? Uğur Yücel kaç yaşında, nereli? Uğur Yücel filmleri nelerdir? Uğur Yücel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KIRMIZI ODA VAHİT BEY KİMDİR?

Kırmızı Oda Vahit Bey karakterini Uğur Yücel canlandıracak. 32. bölümde diziye dahil olacak olan usta oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak.

Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği Vahit Bey, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.

Doktor Hanım, Vahit Bey'deki davranış değişikliğini sorgularken, baba-oğul arasındaki çatışmanın gerçek nedenini de anlamaya çalışacak. Vahit'in kendisi ve ailesi hakkında anlatacakları Doktor Hanım'ı hayli şaşırtacak.

KIRMIZI ODA UĞUR YÜCEL KİMDİR?

26 Mayıs 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Yücel, aslen Vanlıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmiş ve ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteri oyunculuk kariyerine başlamıştır. 1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü'nde çeşitli oyunlarda oynamıştır.

Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni toplamış ve televizyonda, Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde rol almıştır. Bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetmiştir. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazmış ve Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulunmuştur.

Arabesk'le, 'Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödüllerini alan Yücel, ilk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı Tv dizisiyle İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü almıştır.

Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin müziklerini yapmış ve yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dahil 11 ödül almıştır.

2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol alan yücel, başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekmiştir.

2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni olmuş ancak proje uzun ömürlü olmamıştır. 2008 - 2010 yılları arasında yayımlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır.

Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşan başarılı oyuncu, Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterine hayat vermiştir.

UĞUR YÜCEL'İN ROL ALDIĞI FİLMLER

• 1985 Aşık Oldum

• 1986 Teyzem

• 1986 Milyarder

• 1987 Selamsız Bandosu

• 1987 Muhsin Bey

• 1987 Arabesk

• 1996 Eşkıya

• 1998 Gemide

• 1999 Laleli'de Bir Azize

• 2000 Balalayka

• 2004 Yazı Tura

• 2006 Hayatımın Kadınısın

• 2009 New York, I Love You

• 2009 Aşka Ruhunu Kat

• 2010 Ejder Kapanı

• 2013 Benim Dünyam

• 2014 Soğuk

• 2015 Yaktın Beni

• 2015 Kötü Kedi Şerafettin

• 2017 İçerde

• Televizyon Dizileri

UĞUR YÜCEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

• Aziz Ahmet 1994

• Karanlıkta Koşanlar 2001

• Alacakaranlık 2003

• Hırsız Polis 2006, Aksak

• Canım Ailem 2008, Samim Altın

• Aşk ve Ceza 2012,

• Aramızda Kalsın 2013, Bahattin

• Familya 2016, Yaşar Beyoğlu

• İçerde 2017, Kudret Sönmez

• Yönetmen

• İkinci Bahar 1999

• Karanlıkta Koşanlar 2001

• Yapımcı

• Alacakaranlık 2003

• Senaryo

• Aziz Ahmet 1994

• Karanlıkta Koşanlar 2001