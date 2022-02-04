Kırmızı Oda Sare kim? Sare gerçek adı nedir? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? Sitare Akbaş'ın sevgilisi kim?

Kırmızı Oda Sare kimdir? Kırmızı Oda Sitare Akbaş kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı Dara karakterinin sevgilisi olan Sare kimdir? Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Sare karakterini oynayan isim araştırılıyor. Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncu kim? sorusu da yanıt buldu.

KIRMIZI ODA SARE KİM?

Kırmızı Oda dizisindeki Sare karakteri, Dara'nın kız arkadaşıdır. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Ramo gibi dizilerde rol alan Sitare Akbaş, Murat Dalkılıç ile beraberdir.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Tam adı Makbule Sitare Akbaş olan genç oyuncu, 6 Ekim 1988 doğumlu. Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül'ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

Sitare Akbaş, birkaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırdı.

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