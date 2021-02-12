Kırmızı Oda Sadi ölecek mi? Kırmızı Oda Delikanlı Sadi'nin gerçek hikayesi nedir? Kırmızı Oda Sadi kim? Erken Petekkaya kimdir?

Kırmızı Oda dizisinde, her bölüm farklı konuk oyuncularla farklı psikolojik hikayelere değiniliyor. Dizinin ana kadrosu Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç'ten oluşuyor. Bu hafta yayınlanan bölümde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya Delikanlı Sadi rolüyle çok dikkat çekti. Doktor Manolya Hanım'a veda ettikten sonra başına silah doğrultulan Delikanlı Sadi ölecek mi merak edildi. Peki, Kırmızı Oda Sadi ölecek mi? Kırmızı Oda Delikanlı Sadi'nin gerçek hikayesi nedir? Kırmızı Oda Sadi kim? Erken Petekkaya kimdir?

DELİKANLI SADİ ÖLECEK Mİ?

Kırmızı Oda Sadi ölecek mi soruları çok merak ediliyor. Kitaba göre cevap verecek olursak, hayır. Delikanlı Sadi'nin hikayesi henüz bitmedi ve Sadi bu bölümde ölmeyecek.

DELİKANLI SADİ'NİN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR? HANGİ KİTAPTA YER ALIYOR?

Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi olarak yer alan karakter, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında "Yaşar" olarak yer alıyor. Kitapta da Yaşar karakteri Panik Atak rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Kitapta da orta yaşlı, iyi giyimli ve kibar biri. Diziden farklı olarak bir abisi var ve seanslara onunla geliyor.

DELİKANLI SADİ KİMDİR? ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 doğumlu, Elazığlıdır. Oyuncu, Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.