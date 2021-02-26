Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi kimdir, gerçek adı ne? Berfu Öngören kimdir? Berfu Öngören kaç yaşında, nereli? Berfu Öngören dizileri ve filmleri!
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Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi kimdir, gerçek adı ne? Berfu Öngören kimdir? Berfu Öngören kaç yaşında, nereli? Berfu Öngören dizileri ve filmleri!

26.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:46
Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi kimdir, gerçek adı ne? Berfu Öngören kimdir? Berfu Öngören kaç yaşında, nereli? Berfu Öngören dizileri ve filmleri!

Cuma akşamları ekranlara gelen ve binlerce izleyeni ekranlara bağlayan Kırmızı Oda dizisinde konu kadar karakterler de ilgi çekiyor. Dizide Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi kimdir, gerçek adı ne? Berfu Öngören kimdir? Berfu Öngören kaç yaşında, nereli? Berfu Öngören dizileri ve filmleri!

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' dizisinde Delikanlı Sadi karakteri dikkat çekiyor! Dizide Delikanlı Sadi'nin üvey annesini Berfu Öngören canlandırıyor!

KIRMIZI ODA 'SADİ'NİN ÜVEY ANNESİ KİMDİR? BERFU ÖNGÖREN KİMDİR?

Berfu Öngören 22 Ağustos 1981 yılında İzmir'de doğan Türk oyuncudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro'nun yanı sıra, Bizim Evin Halleri ve Ne Seninle Ne Sensiz isimli televizyon dizilerinde rol aldı.

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