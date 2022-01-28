Kırmızı Oda 'Sadi'nin gençliği Baran Bölükbaşı kimdir? Sadi gerçek adı nedir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Baran Bölükbaşı dizileri ve filmler

Kırmızı Oda'Sadi'nin gençliği Baran Bölükbaşı kimdir sorusunun yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kırmızı Oda dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Sadi'yi canlandıran isimler merak ediliyor. Kırmızı Oda 'Sadi'nin gençliği Baran Bölükbaşı kimdir? Sadi gerçek adı nedir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Baran Bölükbaşı dizileri ve filmleri nedir?

KIRMIZI ODA SADİ KİM?

Kırmızı Oda dizisi oyuncuları her bölüm merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterinin gençliğine hayat veren isim Baran Bölükbaşı'dır.

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Sadi'nin gençliğine Baran Bölükbaşı hayat veriyor.Baran Bölükbaşı 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğmuştur. 1 metre 75 santim boyunda olan Bölükbaşı 71 kilodur. Boğa burcudur ve kahverengi gözleri vardır. Lise dönemlerinde müzik grubu kuran Bölükbaşı grupta saz, piyano, bateri gibi müzik aletleri çalmaya başlamıştır. Daha sonra Antalya Replik Sanat Eğitim Kurumları'nda oyunculuk eğitimi alan Baran Bölükbaşı ardından Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne girmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Fikret karakteriyle yaşamıştır. Ardından Sevdanın Bahçesi dizisinde ise Tolga karakterini, 2018 yılında "Servet" dizisinde Korkmaz karakterini canlandırarak oyunculuk hayatını devam ettirmiştir. Son Olarak Vuslat dizisinde, kısa yoldan para kazanmanın peşinde olan, mahalle çetesiyle birlikte küçük hırsızlıklar yapan ve asıl amacı büyük bir vurgun yapıp ortalardan kaybolmayı planlayan Fırat Çağlar karakterini canlandırmaktadır.

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