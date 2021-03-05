Kırmızı Oda Sadi hikayesi nedir? Kırmızı Oda Sadi gerçekte kim?

Cuma günleri TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda Sadi hikayesi nedir? Kırmızı Oda Sadi gerçekte kim? Kırmızı Oda Sadi Bey! Kırmızı Oda delikanlı Sadi! Kırmızı Oda oyuncuları! Erkan Petekkaya!

Kırmızı Oda Sadi hikayesi nedir? Kırmızı Oda Sadi gerçekte kim? Kırmızı Oda Sadi hikayesi nedir? Kırmızı Oda Sadi gerçekte kim? Kırmızı Oda Sadi Bey! Kırmızı Oda delikanlı Sadi! Kırmızı Oda oyuncuları! Erkan Petekkaya!

KIRMIZI ODA SADİ BEY HİKAYESİ

Kırmızı Oda'nın son bölümüne damga vuran Delikanlı Sadi'nin hikayesi, yavaş yavaş açığa çıktı. Panik atak bozukluğu yaşayan Sadi'nin, küçüklüğünde babası tarafından kemerle işkence gördüğü, karanlık bir tuvalete kapatıldığı sahneler izleyiciyi derinden etkiledi. Yaşadıklarından dolayı panik atak geçiren çocuğun dramını gözler önüne sermekte.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 26. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), Şenol'dan gördüğü şiddete dayanamayıp Servet'in kendisine yaşattıklarını babaannesine anlatır. Nazlı (Pınar Deniz), Doktor Hanım'ın sözlerinden yola çıkarak hayatındaki eksik parçaları keşfederken; Recai, Nazlı ile evliliğinden önceki hayatını Doktor Hanım'la paylaşır. Babasız büyümenin zorluğuyla baş etmiş Sadi (Erkan Petekkaya), üvey annesinin evinde gördüğü kötü muameleye bile anlayışla yaklaşarak Doktor Hanım'ı şaşırtır.