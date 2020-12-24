Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda 17. bölüm full izle! Kırmızı Oda hangi gün?

17. bölümü ile ekranlara gelecek olan dram ve psikolojik dizi Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda 17. bölüm full izle! Kırmızı Oda hangi gün?

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanmıştır. Kırmızı Oda oyuncuları kimler? Kırmızı Oda 17. bölüm full izle! Kırmızı Oda hangi gün? Detaylar haberimizde.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

Kırmızı Oda her hafta cuma günleri ekrana gelmektedir. Kırmızı Oda, TV8 ekranlarında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI!

Binnur Kaya - Doktor Hanım

Tülin Özen - Doktor Piraye

Burak Sevinç - Doktor Deniz

Meriç Aral - Doktor Ayşe

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 16. bölümünde; Doktor Hanım bir sürpriz yaparak Selvi'nin (Sema Keçik) evini ziyaret eder ve ikisinin yürüyüşü duygu yüklü anların yaşanmasına sebep olur. Esra (Elif Ceren Balıkçı) arkadaşlarıyla yaşadığı sorundan sonra okula gitmek istemeyince, Doktor Deniz, Esra'nın bu kırılganlığının ardındaki sebebi tespit eder. Boncuk (Burcu Biricik), Doktor Hanım'la geçmişini paylaşır ve nihayet başka biriyle evlendirileceği günün geldiğine kendini inandırır. Yaşananlardan sonra aklı karışan Doktor Piraye, Doktor Deniz'e karşı soğuk bir tavır takınırken; hayalleri darmadağın olan Doktor Ayşe derdini Doktor Hanım'a açmak ister.