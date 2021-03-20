'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor
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'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor

20.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:06
'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda kadrosunu iki ünlü oyuncu ile güçlendiriyor. Son olarak Ramo'da boy gösteren Yiğit Özşener ile Esra Ronabar dizinin kadrosuna 30. bölümden itibaren dahil oluyor.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Gülçin Kültür Şahin'in paylaştığı TV8'in fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya iki ünlü oyuncu dahil oldu.

TV8 ekranında yayınlanan tüm bölümleriyle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kırmızı Oda'ya 30. bölümde dahil olan Yiğit Özşener, zengin iş adamı Zafer karakterine hayat verirken; Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor
Yiğit Özşener

Eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü Doktor Hanım'da ararken, Zafer'in evlilikleriyle ilgili söylediği sözler Doktor Hanım'ı çok şaşırtacak.

'Kırmızı Oda' yeni bölümüyle 26 Mart Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.

'Kırmızı Oda'nın kadrosuna sürpriz transfer! Ramo'nun kötü adamı diziye dahil oluyor
Esra Ronabar

SON BÖLÜME VEDALAR DAMGA VURMUŞTU

Kırmızı Oda'nın geçtiğimiz akşam ekrana gelen 29. bölümünde Aslıhan Gürbüz ve Bülent Seyran veda etmişti.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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