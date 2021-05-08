Kırmızı Oda Nihal gerçekte kimdir? Kırmızı Oda Nihal'i canlandıran Esra Ronabar kimdir?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın karakterleri merak ediliyor en çok yeni bölümde ekrana gelen Nihal merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Nihal'i canlandıran Esra Ronabar kimdir? Kırmızı Oda Nihal kimdir?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Nihal karakteri izleyicilerin dikkatini çekti, Peki, Kırmızı Oda Nihal kimdir? Kırmızı Oda Nihal'i canlandıran Esra Ronabar kimdir?

KIRMIZI ODA NİHAL GERÇEKTE KİMDİR?

Kırmızı Oda Nihal karakterini Esra Ronabar canlandırıyor. Esra Ronabar, dizi ve sinemaları ile izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Esra Ronabar hakkında detaylar…

ESRA RONABAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Temmuz 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Ödemiş

1978 yılında Ödemiş'te doğdu. Ankara Üniversitesi kimya bölümünü kazandı ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası oldu. Rutkay Aziz ve Metin Balay'la çalışmaya başladı. Kimya bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca kimya bölümünden kaydını sildirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Elmadaki Barış ve Küçük Karabalık oyunlarında rol aldı. Eşber Yağmurdereli'nin yazıp Rutkay Aziz'in yönettiği Akrep adlı oyunda, Ebru Erkekli'yle birlikte yönetmen yardımcılığı yaptı. 1998'de Kader Ayırsa Bile adlı dizide Ümit Olcay'la başrolü paylaştı.

Daha sonra Ülker Çokokrem, Alldays gibi 7 reklam filminde oynadı. 2003'te A.G.A'da Cansu karakterini canlandırdı. Esra Ronabar, 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Birnur Goyalı karakteriyle dikkat çekti. 2005'te Beyaz Gelincik adlı dizide çocuk doktoru Bahar rolüyle seyirci karşısına çıktı.Son Osmanlı dizisinde oynadı.

Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006'da oyuncu Barış Falay'la evlendi

2007'de Berrin Dağçınar'ın yazıp yönettiği bir dram filmi olan Hayattan Korkma'da rol aldı. 2007-2008 döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'da İki Efendinin Uşağı ve Oyun Nasıl Oynanmalı adlı oyunlarda rol aldı Vasıf Öngören'in yazıp Ömer Akgüllü'nün yönettiği Oyun Nasıl Oynanmalı oyunundaki Sevil rolüyle 2008 yılında 33. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'de İsmet Küntay Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

2009'da, oğlu Mavi Rüzgâr dünyaya geldi.

2010'da Küstüm Çiçeği dizisinde Şahane karakterini canlandıran Esra Ronabar, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Tehlikeli İlişkiler ve Dünyanın Ortasında Bir Yer adlı oyunlarda rol aldı. Özen Yula?'nın yazıp, M. Nurullah Tuncer'in yönettiği 24 Mart 2010'da prömiyeri yapılan Dünyanın Ortasında Bir Yer oyunundaki Ahten rolüyle 2011 yılında 36. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

2012'de Uçurum dizisinde kadın satıcısı Nur Sertaç karakterini canlandırdı.

2013'ün yaz aylarında yayınlanmaya başlayan fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'de başrol oyuncusu olarak 12 bölüm boyunca Sevgi Gündoğdu karakterine hayat verdi; ancak 22 Eylül 2013 tarihinde dizi setine giderken Bahçeköy yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Ronabar, 5,5 saatlik bir operasyon geçirdi ve hayati tehlikesinin olmadığı, ancak kırıklar nedeni ile uzun bir süre setlerden uzak kalarak dinleneceği bildirildi. Koluna takılan platin, sağlığına kavuşmak üzereyken ocak ayında geçirdiği başka bir kaza sonrasında yeniden kırıldı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı.