Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Klinik ve Selvi'nin evi nerede? Kırmızı Oda Selvi'nin evi hangi il ve ilçede bulunuyor?
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Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Klinik ve Selvi'nin evi nerede? Kırmızı Oda Selvi'nin evi hangi il ve ilçede bulunuyor?

Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Klinik ve Selvi'nin evi nerede? Kırmızı Oda Selvi'nin evi hangi il ve ilçede bulunuyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Klinik ve Selvi'nin evi nerede? Kırmızı Oda Selvi'nin evi hangi il ve ilçede bulunuyor? Tüm cevaplar haberimizde.

TV 8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Kırmızı Oda klinik nerede? Klinik ve Selvi'nin evi nerede? Kırmızı Oda Selvi'nin evi hangi şehirde bulunuyor?

KIRMIZI ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda dizisi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Ağırlıklı olarak dizi Beykoz ve Üsküdar ilçeleri civarlarında çekiliyor. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekilmiştir. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor. Dizide yer alan klinik ise İstanbul Beykoz'da bir dizi platosundadır.

KIRMIZI ODA KLİNİK VE SELVİ'NİN EVİ NEREDE?

Dizide yer alan klinik Beykoz'da bulunuyor. Selvi'nin evi ise İstanbul-Sarıyer taraflarında bulunduğu düşünülüyor.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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