Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekimleri nerede yapıldı? Hangi ilde?

Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekimleri nerede yapıldı? Hangi ilde? Kırmızı Oda dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırmızı Oda dizisi çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşmektedir. Ağırlıklı olarak dizi Beykoz ve Üsküdar ilçeleri civarlarında çekiliyor. Birkaç sahne ise Ortaköy'de çekilmiştir. Kırmızı Oda, Çamlıca Tepesi ve Şile sahillerinde de çekim gerçekleştiriyor. Dizide yer alan klinik ise İstanbul Beykoz'da bir dizi platosundadır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

Ana karakterler

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir. Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri. Kafe Görevlisi Aynur (Sezin Bozacı): Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur.

Kliniğin kafe görevlisidir. Kliniğin alt katın temizliğinden ve yemek servisinden sorumludur. Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahasızlığı vardır.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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